Песков заявил, что Путина гнетёт информация о смертности от ковида в России

Президента России Владимира Путина гнетёт информация о показателях смертности от коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетёт и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что это трагедия, потому что уже на протяжении долгого времени ежедневно в стране умирает более тысячи или тысячи двухсот россиян.