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Песков заявил, что Путина гнетёт информация о смертности от ковида в России

Представитель Кремля отметил, что это трагедия, потому что уже на протяжении долгого времени ежедневно умирает более тысячи или тысячи двухсот граждан.

19 декабря, 12:33
<p><em style="font-style: italic;">Владимир Путин.</em> © Shutterstock</p>

Владимир Путин. © Shutterstock

Президента России Владимира Путина гнетёт информация о показателях смертности от коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетёт и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе", — сказал Песков.

"Кто его заразит?": Песков уверен, что Путин не подхватит коронавирус

"Кто его заразит?": Песков уверен, что Путин не подхватит коронавирус

Представитель Кремля отметил, что это трагедия, потому что уже на протяжении долгого времени ежедневно в стране умирает более тысячи или тысячи двухсот россиян.

Ранее Песков назвал противников вакцинации от ковида "опасными дураками". По его мнению, одним словом невозможно выразить суть таких людей.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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