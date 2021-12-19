Собянин оценил вероятность введения антиковидных ограничений на новогодние праздники
По его словам, жёсткие меры принимаются только когда заметен неконтролируемый рост заболеваемости.
Сергей Собянин © Агентство городских новостей “Москва”
Власти Москвы не планируют в ближайшее время вводить дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. О возможном принятии решения по введению новых мер в столице объявят заблаговременно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире "Россия-1".
"Жить так, как мы живём, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется [ужесточить ограничения], то мы, конечно, заранее объявим", — заявил Собянин, отвечая на вопрос о вероятности введения ограничений на новогодние праздники.
По его словам, правительство Москвы принимает "достаточно жёсткие решения только тогда, когда видит, что идёт плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости".
Ранее Лайф писал, что власти Москвы выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с ковидом. Целью дополнительного финансирования является обеспечение своевременного и качественного оказания медпомощи.
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