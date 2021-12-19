Собянин оценил вероятность введения антиковидных ограничений на новогодние праздники

Власти Москвы не планируют в ближайшее время вводить дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. О возможном принятии решения по введению новых мер в столице объявят заблаговременно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире "Россия-1".

"Жить так, как мы живём, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется [ужесточить ограничения], то мы, конечно, заранее объявим", — заявил Собянин, отвечая на вопрос о вероятности введения ограничений на новогодние праздники.

По его словам, правительство Москвы принимает "достаточно жёсткие решения только тогда, когда видит, что идёт плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости".