"Омикрон" стал доминирующим штаммом ковида в Великобритании

"Уже подтверждено семь смертей среди тех, кто был им заражён. Эти показатели могут показаться небольшими, однако нужно помнить, что люди, которые попадают в больницы, в среднем инфицируются за 17 дней до этого момента. 17 дней назад на "омикрон" приходилось лишь около 1% всех случаев заражения в стране, а сегодня этот показатель составляет примерно 60%", — рассказал министр в эфире телеканала Би-би-си.