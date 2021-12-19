"Омикрон" стал доминирующим штаммом ковида в Великобритании
В стране подтверждено уже семь летальных исходов среди тех, кто был им заражён.
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Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим на территории Великобритании. На него приходится около 60% всех случаев ковида в стране, рассказал глава Минздрава Соединённого Королевства Саджид Джавид.
"Уже подтверждено семь смертей среди тех, кто был им заражён. Эти показатели могут показаться небольшими, однако нужно помнить, что люди, которые попадают в больницы, в среднем инфицируются за 17 дней до этого момента. 17 дней назад на "омикрон" приходилось лишь около 1% всех случаев заражения в стране, а сегодня этот показатель составляет примерно 60%", — рассказал министр в эфире телеканала Би-би-си.
По его словам, на сегодняшний день в больницах Великобритании находится 85 пациентов с омикрон-штаммом. По сравнению с общим числом госпитализированных это небольшая цифра, однако всё же создаёт риски для перегрузки системы здравоохранения страны в ближайшем будущем, добавил Джавид.
Ранее Лайф писал, что в Лондоне из-за распространения омикрон-штамма ковида объявлено чрезвычайное положение.
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