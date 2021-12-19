Гинцбург: Привитый назальной вакциной не будет переносчиком ковида

Человек, который вакцинировался назально, не может быть переносчиком вируса, это большое преимущество в плане популяционного иммунитета. Таким мнением поделился директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире "России-1".

"Интраназальная вакцинация даёт большое преимущество в плане популяционного иммунитета. Человек, который вакцинировался интраназально, он никогда не будет переносчиком данной инфекции", — сказал он.

Вероятность заболеть после обычной прививки от коронавируса является низкой, но вакцинированный способен переносить вирус на своей слизистой, уточнил учёный. По его словам, привитый обычным способом может заразить окружающих через кашель или чихание.