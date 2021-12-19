Гинцбург назвал сроки исследования вакцины от ковида для детей 6–11 лет
Он также выразил надежду на то, что эксперты Минздрава будут рассматривать соответствующие документы не дольше месяца.
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Исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займут около трёх месяцев, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".
"Что касается вакцины для детей 6–11 лет, то этот пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей подан. Я надеюсь, не больше месяца эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы и — с замечаниями или без замечаний — нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займёт порядка трёх месяцев", — сказал он.
Как ранее отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, дети переносят заболевание коронавирусной инфекцией чуть легче взрослых, однако встречаются и тяжёлые формы заболевания.
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