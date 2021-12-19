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Боль под рёбрами оказалась симптомом одного из самых смертоносных видов рака

При этом он встречается довольно редко. Чаще от пациентов, страдающих таким заболеванием, поступают жалобы на боли в спине, потерю аппетита и веса.

19 декабря, 14:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Британские учёные выяснили, что странное чувство под рёбрами, похожее на пульсацию, может говорить об одном из самых смертоносных видов рака — опухоли поджелудочной железы. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на результаты исследования.

Учёные выяснили, что такие ощущения возникают из-за расположения поджелудочной железы. При этом данный симптом встречается довольно редко. Чаще от пациентов, страдающих таким заболеванием, поступают жалобы на боли в спине, а также потерю аппетита и веса.

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"Согласно отчётам New Scientist, рак поджелудочной железы является самым смертельным среди других распространённых видов рака. По статистике, 95% людей, страдающих этой болезнью, умирают в течение пяти лет. Эта опухоль является одной из самых устойчивых к лекарствам", — говорится в сообщении.

Также в газете приводится исследование Фонда поджелудочной железы (The Pancreas Foundation). В нём сообщается, что некоторые случаи опухоли поджелудочной железы называются раком островковых клеток. Эта форма может привести к снижению сахара в крови из-за изменения инсулина в поджелудочной железе. Таким образом, больной может жаловаться на озноб, мышечные спазмы, а также страдать диареей.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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