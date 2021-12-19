Боль под рёбрами оказалась симптомом одного из самых смертоносных видов рака

Британские учёные выяснили, что странное чувство под рёбрами, похожее на пульсацию, может говорить об одном из самых смертоносных видов рака — опухоли поджелудочной железы. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на результаты исследования.

Учёные выяснили, что такие ощущения возникают из-за расположения поджелудочной железы. При этом данный симптом встречается довольно редко. Чаще от пациентов, страдающих таким заболеванием, поступают жалобы на боли в спине, а также потерю аппетита и веса.

"Согласно отчётам New Scientist, рак поджелудочной железы является самым смертельным среди других распространённых видов рака. По статистике, 95% людей, страдающих этой болезнью, умирают в течение пяти лет. Эта опухоль является одной из самых устойчивых к лекарствам", — говорится в сообщении.

Также в газете приводится исследование Фонда поджелудочной железы (The Pancreas Foundation). В нём сообщается, что некоторые случаи опухоли поджелудочной железы называются раком островковых клеток. Эта форма может привести к снижению сахара в крови из-за изменения инсулина в поджелудочной железе. Таким образом, больной может жаловаться на озноб, мышечные спазмы, а также страдать диареей.