На АвтоВАЗе в Тольятти произошла разгерметизация газовых баллонов
По предварительным данным, инцидент случился около 17:00 в корпусе № 20.
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В Тольятти в чугунном цехе на АвтоВАЗе произошла разгерметизация бытовых газовых баллонов. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил Лайфу источник.
Инцидент случился около 17:00 в чугунном цехе в корпусе № 20. На функционирование предприятия он не повлиял. Завод будет работать в штатном режиме с понедельника.
Ранее взрыв газа произошёл в пристройке к медицинскому колледжу в Махачкале. После хлопка помещение загорелось, площадь пожара составила 35 квадратных метров.
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