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На АвтоВАЗе в Тольятти произошла разгерметизация газовых баллонов

По предварительным данным, инцидент случился около 17:00 в корпусе №  20.

19 декабря, 14:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Тольятти в чугунном цехе на АвтоВАЗе произошла разгерметизация бытовых газовых баллонов. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил Лайфу источник.

Инцидент случился около 17:00 в чугунном цехе в корпусе № 20. На функционирование предприятия он не повлиял. Завод будет работать в штатном режиме с понедельника.

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Ранее взрыв газа произошёл в пристройке к медицинскому колледжу в Махачкале. После хлопка помещение загорелось, площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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