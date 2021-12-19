На АвтоВАЗе в Тольятти произошла разгерметизация газовых баллонов

В Тольятти в чугунном цехе на АвтоВАЗе произошла разгерметизация бытовых газовых баллонов. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил Лайфу источник.

Инцидент случился около 17:00 в чугунном цехе в корпусе № 20. На функционирование предприятия он не повлиял. Завод будет работать в штатном режиме с понедельника.