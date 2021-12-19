НАТО обсудит на следующей неделе требования России по гарантиям безопасности

"Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряжённую ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом. Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнёрам по НАТО, как им себя позиционировать. Это должно быть ясно, и мы очень чётко дадим это понять во время консультаций", — заявила министр на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.