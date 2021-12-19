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НАТО обсудит на следующей неделе требования России по гарантиям безопасности

В альянсе призвали дать Москве понять недопустимость диктовать членам блока, как им себя позиционировать.

19 декабря, 14:34

© Twitter / Jens Stoltenberg

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву сообщила, что страны – члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете требования России по гарантиям безопасности.

"Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряжённую ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом. Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнёрам по НАТО, как им себя позиционировать. Это должно быть ясно, и мы очень чётко дадим это понять во время консультаций", — заявила министр на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

Глава Минобороны ФРГ также подчеркнула, что совершенно сознательно совершает свой первый визит на посту министра в Литву. Она уточнила, что Германия твёрдо стоит на стороне своих партнёров и друзей, а также готова решительно вступаться за их безопасность. Также, по её словам, в альянсе внимательно следят за развитием ситуации на Украине.

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Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Столтенберг назвал шагом назад конференцию с Россией о сферах влияния. По его мнению, вместо этого лучше обсудить с Москвой контроль над вооружениями, обеспечение прозрачности учений и снижение напряжённости.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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