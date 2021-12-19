ЦБ разъяснил предложение по отмене комиссий на переводы самому себе

Инициатива об отмене комиссии при переводах между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей в месяц коснётся переводов не только внутри "Системы быстрых платежей" (СБП), но и по другим каналам. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Как отмечают в регуляторе, такая система позволит гражданам по окончании срока вклада переводить деньги в тот банк, который предложит более выгодные условия.

"Таким образом, это не только позволит предоставить нашим гражданам удобный, быстрый, выгодный и безопасный сервис по переводу собственных средств между банками, но и в целом повысит конкуренцию на рынке", — сказал РБК представитель Банка России, отметив, что соответствующие изменения в законодательстве могут быть одобрены и приняты уже в 2022 году.