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ЦБ разъяснил предложение по отмене комиссий на переводы самому себе

Как отмечают в регуляторе, такая система позволит гражданам быстро и легко переводить деньги в тот банк, который предложит более выгодные условия.

19 декабря, 14:26
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Инициатива об отмене комиссии при переводах между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей в месяц коснётся переводов не только внутри "Системы быстрых платежей" (СБП), но и по другим каналам. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Как отмечают в регуляторе, такая система позволит гражданам по окончании срока вклада переводить деньги в тот банк, который предложит более выгодные условия.

"Таким образом, это не только позволит предоставить нашим гражданам удобный, быстрый, выгодный и безопасный сервис по переводу собственных средств между банками, но и в целом повысит конкуренцию на рынке",  сказал РБК представитель Банка России, отметив, что соответствующие изменения в законодательстве могут быть одобрены и приняты уже в 2022 году.

Набиуллина: ЦБ обсуждает отмену комиссии при переводах между счетами в разных банках

Набиуллина: ЦБ обсуждает отмену комиссии при переводах между счетами в разных банках

Ранее в российских банках рассказали, каких ставок по вкладам ждать в следующем году. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но в ближайшие месяцы это значение может измениться.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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