Министр обороны ФРГ Ламбрехт призвала ввести санкции против Путина

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не стала прямо отвергать возможность отправки немецких военнослужащих в Киев и потребовала ввести санкции из-за ситуации с Украиной против президента России Владимира Путина и его окружения.

"Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)", — заявила Ламбрехт в интервью Bild am Sonntag на вопрос, готова ли она направить солдат бундесвера на Украину для поддержки страны.

По мнению Ламбрехт, Россия выступает "агрессором" в ситуации с Украиной. В данном случае необходимо использовать все возможности, чтобы добиться разрядки, например объявить угрозу жёсткими санкциями. При этом на вопрос о том, может ли "Северный поток – 2" стать частью санкционного пакета, Ламбрехт ответила, что необходимо использовать весь инструментарий, который есть.

"В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. [Они] должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские Поля в Париже", — заключила министр.