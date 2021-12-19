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Министр обороны ФРГ Ламбрехт призвала ввести санкции против Путина

По её мнению, Москва выступает "агрессором" в ситуации с Незалежной, поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы добиться разрядки.

19 декабря, 14:18
<p>Президент РФ Владимир Путин © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин © Kremlin

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не стала прямо отвергать возможность отправки немецких военнослужащих в Киев и потребовала ввести санкции из-за ситуации с Украиной против президента России Владимира Путина и его окружения.

"Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)", — заявила Ламбрехт в интервью Bild am Sonntag на вопрос, готова ли она направить солдат бундесвера на Украину для поддержки страны.

По мнению Ламбрехт, Россия выступает "агрессором" в ситуации с Украиной. В данном случае необходимо использовать все возможности, чтобы добиться разрядки, например объявить угрозу жёсткими санкциями. При этом на вопрос о том, может ли "Северный поток – 2" стать частью санкционного пакета, Ламбрехт ответила, что необходимо использовать весь инструментарий, который есть.

"В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. [Они] должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские Поля в Париже", — заключила министр.

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Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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