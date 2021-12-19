В Домбае почти 100 отелей и 25 жилых домов остались без света

На горнолыжном курорте Карачаево-Черкесии, где 7 декабря начался туристический сезон, постояльцы почти 100 гостиниц и жители 25 домов остались без электричества. Свет в Домбае пропал после того, как при падении дерево зацепило высоковольтные линии электропередачи, сообщили экстренные службы региона.

Сейчас объекты временно подключили к резервным источникам питания. А канатная дорога работает только на спуск. Устранение неполадок уже ведётся, сообщили в филиале компании "Россети Северный Кавказ".