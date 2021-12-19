"Должен заниматься чем-то другим": Брат Михаэля Шумахера посоветовал Мазепину уйти из "Формулы-1"
По его мнению, наш пилот не может помочь Мику Шумахеру как партнёр по команде "Хаас".
Младший брат Михаэля Шумахера Ральф посоветовал сменить род деятельности российскому гонщику "Формулы-1" Никите Мазепину. Об этом пишет SpeedWeek со ссылкой на Sky Sports.
"Мазепин, безусловно, был хорошим гонщиком в "Формуле-2". Но в этом году он развивался в неправильном направлении, и на самом деле он должен заниматься чем-то другим. Ему не обязательно управлять болидом "Формулы-1", — заявил Ральф Шумахер.
По его мнению, Мазепин не может ничем помочь Мику Шумахеру, с которым они являются партнёрами по команде "Хаас". Добавим, что по итогам сезона россиянин занял последнее место в общем зачёте "королевских гонок".
Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин © ТАСС / РА / James Moy