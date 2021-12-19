Генсек НАТО Столтенберг назвал шагом назад конференцию с Россией о сферах влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отрицательно высказался по поводу идеи провести конференцию с Россией о сферах влияния.

"Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", — отметил Столтенберг в интервью газете Journal du Dimanche.

По его мнению, вместо этого лучше обсудить с Москвой меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряжённости.