Генсек НАТО Столтенберг назвал шагом назад конференцию с Россией о сферах влияния
По его мнению, вместо этого лучше обсудить с Москвой контроль над вооружениями, обеспечение прозрачности учений и снижение напряжённости.
Йенс Столтенберг © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отрицательно высказался по поводу идеи провести конференцию с Россией о сферах влияния.
"Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", — отметил Столтенберг в интервью газете Journal du Dimanche.
По его мнению, вместо этого лучше обсудить с Москвой меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряжённости.
Напомним, ранее в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО он заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния". 16 декабря Йенс Столтенберг встретился с Владимиром Зеленским, заявив после переговоров, в частности, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией и продолжит расширение блока, "со временем" приняв Украину и Грузию.
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