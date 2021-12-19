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Генсек НАТО Столтенберг назвал шагом назад конференцию с Россией о сферах влияния

По его мнению, вместо этого лучше обсудить с Москвой контроль над вооружениями, обеспечение прозрачности учений и снижение напряжённости.

19 декабря, 10:01
<p><em style="font-style: italic;">Йенс Столтенберг</em> © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/16448825022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO North Atlantic Treaty Organization</a></p>

Йенс Столтенберг © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отрицательно высказался по поводу идеи провести конференцию с Россией о сферах влияния.

"Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", — отметил Столтенберг в интервью газете Journal du Dimanche.

По его мнению, вместо этого лучше обсудить с Москвой меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряжённости.

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Напомним, ранее в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО он заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния". 16 декабря Йенс Столтенберг встретился с Владимиром Зеленским, заявив после переговоров, в частности, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией и продолжит расширение блока, "со временем" приняв Украину и Грузию.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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