В Петербурге при пожаре на комбинате детского питания пострадал спасатель
Площадь возгорания, которое было локализовано в 11 утра, составила 40 квадратных метров.
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В Санкт-Петербурге пожар охватил здание комбината детского питания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
"В трёхэтажном размером 20×40 метров здании, в помещении на первом этаже, горела обстановка на площади 40 квадратных метров. В 11:06 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.
При этом, по данным телеканала "Санкт-Петербург", во время тушения огня пострадал один пожарный. Сообщается, что мужчина выпал из окна второго этажа. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, но при каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге спустя сутки ликвидировали пожар на заводе "Северная верфь". Возгоранию был присвоен четвёртый ранг сложности, а во время его тушения пострадали двое спасателей.
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