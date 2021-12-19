В Петербурге при пожаре на комбинате детского питания пострадал спасатель

В Санкт-Петербурге пожар охватил здание комбината детского питания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В трёхэтажном размером 20×40 метров здании, в помещении на первом этаже, горела обстановка на площади 40 квадратных метров. В 11:06 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

При этом, по данным телеканала "Санкт-Петербург", во время тушения огня пострадал один пожарный. Сообщается, что мужчина выпал из окна второго этажа. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, но при каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточняется.