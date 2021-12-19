Пожар на "Северной верфи" полностью ликвидировали спустя более чем сутки
Как уже ранее сообщал Лайф, во время тушения огня пострадало несколько спасателей.
Кадр из видео с места пожара © LIFE
В Санкт-Петербурге спустя сутки с лишним ликвидирован пожар на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В 23:00 18 декабря 2021 года пожар ликвидирован. Пожар тушили по четвёртому номеру сложности, к борьбе с огнём было привлечено от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. В течение всего дня 18 декабря производилось протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов", — говорится в сообщении.
Напомним, о пожаре на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге стало известно 17 декабря. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. Во время тушения пострадали двое спасателей. Лайф узнал их личности. Тем временем по факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", а Роспотребнадзор проверил воздух в районе пожара.
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