Пожар на "Северной верфи" полностью ликвидировали спустя более чем сутки

В Санкт-Петербурге спустя сутки с лишним ликвидирован пожар на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 23:00 18 декабря 2021 года пожар ликвидирован. Пожар тушили по четвёртому номеру сложности, к борьбе с огнём было привлечено от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. В течение всего дня 18 декабря производилось протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов", — говорится в сообщении.