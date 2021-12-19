Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

В Кемеровской области три человека стали жертвами столкновения двух автомобилей. Трагедия произошла на 4-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

По предварительной информации, водитель KIA Rio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania. Двое пассажиров легковушки 52 и 69 лет, а также её водитель погибли.