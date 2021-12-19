Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области
Автомобиль KIA Rio выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.
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В Кемеровской области три человека стали жертвами столкновения двух автомобилей. Трагедия произошла на 4-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск, сообщает региональное ГУ МВД РФ.
По предварительной информации, водитель KIA Rio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania. Двое пассажиров легковушки 52 и 69 лет, а также её водитель погибли.
Ранее Лайф писал, что две машины столкнулись на острове Русский во Владивостоке, один из автомобилей загорелся. В результате аварии погибло два человека, ещё двое получили травмы. Пожарным стало известно об инциденте в четвёртом часу утра. Однако на момент прибытия спасателей пламя полностью охватило машину.
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