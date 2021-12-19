Депутат Нилов заявил, что МРОТ в России должен быть на уровне 50 тысяч рублей

При этом, по его мнению, образованные россияне должны получать зарплаты в сотни тысяч рублей.

В России необходимо изменить уровень минимального размера оплаты труда, сумма должна рассчитываться на основе действующих тарифов и цен. МРОТ в стране должен составлять минимум 50 тысяч рублей, считает депутат Госдумы Олег Нилов.

"Если это правильно подсчитать, сегодня минимум МРОТ должен быть на уровне 50 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда — это человек после школы ничего не умеет, ничего не знает, пришёл ящики таскать, вот 50 тысяч рублей в месяц. А если ты окончил вуз, получил опыт, то, конечно, это должны быть сотни тысяч рублей, как во всём мире", — заявил депутат в беседе с Ura.ru.

По его мнению, выплачивать достойную зарплату в стране не позволяет "привычка алчного хищнического капитализма платить крохи, но это надо ломать". Нилов уверен, что высокие зарплаты граждан пойдут на пользу российской экономике, так как деньги будут тратиться на продукты, возвращаться в виде налогов и инвестиций.