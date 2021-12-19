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Четыре человека погибли в массовом ДТП с "газелью" под Ярославлем

В результате аварии скончались 48-летний водитель Chevrolet, 18-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры — 51-летние мужчина и женщина.

19 декабря, 09:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mchsyaroslavl/status/1472298956948484099" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Ярославской области</a></p>

Фото © Twitter / ГУ МЧС России по Ярославской области

В ночь на воскресенье на автодороге Ярославль – Рыбинск произошла авария с участием трёх автомобилей. В результате ДТП погибло четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, на 66-м километре автодороги Ярославль Рыбинск водитель Chevrolet столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Газель", после чего совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, двигавшимся навстречу", — говорится в сообщении.

В Якутии в результате ДТП пострадало шесть человек, включая двоих детей

В Якутии в результате ДТП пострадало шесть человек, включая двоих детей

Как уточняется, в результате аварии погибли 48-летний водитель Chevrolet, 18-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры — 51-летние мужчина и женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф писал, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области. Автомобиль KIA Rio выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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