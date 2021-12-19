Четыре человека погибли в массовом ДТП с "газелью" под Ярославлем

В ночь на воскресенье на автодороге Ярославль – Рыбинск произошла авария с участием трёх автомобилей. В результате ДТП погибло четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, на 66-м километре автодороги Ярославль — Рыбинск водитель Chevrolet столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Газель", после чего совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, двигавшимся навстречу", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате аварии погибли 48-летний водитель Chevrolet, 18-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры — 51-летние мужчина и женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.