Фонтан высотой 23 метра забил из-под земли в Сочи после мощного оползня
Без воды временно остались дома на десяти улицах в Хостинском районе города.
© Instagram / mup_vodokanal_sochi
Гигантский фонтан, образовавшийся в результате прорыва водопровода в Сочи. © Instagram / mup_vodokanal_sochi
В Сочи оползень стал причиной прорыва водопровода, который обслуживает около тысячи местных жителей. Об этом сообщили в городском МУП "Водоканал".
Авария произошла в Хостинском районе Сочи. В результате на месте ЧП образовался "гейзер" высотой более 23 метров, а вода частично подтопила территорию вокруг прорыва. Отмечается, что без воды временно остались дома на десяти улицах района. Сотрудники МУП "Водоканал" обещают завершить ремонтные работы к шести часам вечера.
"С целью обеспечения населения питьевой водой будет организовано регулярное курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться в соответствии с заявками от горожан", — добавили в предприятии.
Ранее Лайф сообщал, что в селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи на одной из улиц из-за обильных осадков произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги.
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