Фонтан высотой 23 метра забил из-под земли в Сочи после мощного оползня

Гигантский фонтан, образовавшийся в результате прорыва водопровода в Сочи. © Instagram / mup_vodokanal_sochi

В Сочи оползень стал причиной прорыва водопровода, который обслуживает около тысячи местных жителей. Об этом сообщили в городском МУП "Водоканал".

Авария произошла в Хостинском районе Сочи. В результате на месте ЧП образовался "гейзер" высотой более 23 метров, а вода частично подтопила территорию вокруг прорыва. Отмечается, что без воды временно остались дома на десяти улицах района. Сотрудники МУП "Водоканал" обещают завершить ремонтные работы к шести часам вечера.

"С целью обеспечения населения питьевой водой будет организовано регулярное курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться в соответствии с заявками от горожан", — добавили в предприятии.