Отец экс-директора ФБК Жданова получил три года условно

В Ненецком автономном округе Юрий Жданов, отец экс-директора ФБК* Ивана Жданова, приговорён к трём годам условно за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом рассказал в Twitter его адвокат Владимир Воронин.

Кроме того, суд назначил ему двухлетний испытательный срок. Жданову запрещено менять место жительства и придётся систематически являться на регистрацию. Прокуратура в суде требовала для мужчины три года колонии.

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Напомним, Юрий Жданов занимал пост заместителя главы посёлка Искателей в Ненецком автономном округе. В 2019 году он помог депутату поселкового совета, члену жилищной комиссии Ветровой Ю.А. незаконно получить от государства квартиру площадью около 50 кв. м и стоимостью более 2,5 млн рублей. Юрий Жданов был арестован ещё в марте. Вину свою он не признал. Тогда об аресте сообщил его сын Иван Жданов, который в настоящий момент находится в федеральном розыске.