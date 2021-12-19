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Камалу Харрис разозлил вопрос журналиста о президенте США

В пятницу американский лидер оговорился и случайно "повысил" её в должности.

19 декабря, 08:54

© YouTube

Вице-президент США Камала Харрис в эфире американского телевидения жёстко ответила журналисту, который спросил её о том, кто в действительности занимает пост главы государства. Отрывок из интервью был опубликован на YouTube. Поводом для вопроса стало недавнее выступление Джо Байдена, в котором он оговорился и случайно назвал президентом Камалу Харрис.

"Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет", — раздражённо сказала Харрис.

После этого она повторила, что президентом страны является Байден. В этот момент Харрис повысила голос и начала грозить пальцем посмевшему задать этот вопрос собеседнику. Камала напомнила, что является вице-президентом США.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Байден случайно "повышает" в должности свою помощницу Камалу Харрис. Впрочем, многие уже наверняка привыкли, что американский лидер часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном, оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей, а во время поездки в Ватикан он представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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