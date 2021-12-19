Камалу Харрис разозлил вопрос журналиста о президенте США

Вице-президент США Камала Харрис в эфире американского телевидения жёстко ответила журналисту, который спросил её о том, кто в действительности занимает пост главы государства. Отрывок из интервью был опубликован на YouTube. Поводом для вопроса стало недавнее выступление Джо Байдена, в котором он оговорился и случайно назвал президентом Камалу Харрис.

"Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет", — раздражённо сказала Харрис.