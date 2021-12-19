Азербайджан передал Армении 10 военнопленных
Возвращение служащих на родину состоялось при посредничестве Европейского союза.
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Азербайджан передал Армении десять военнослужащих, которые были задержаны на границе двух стран 16 ноября во время боевого столкновения, сообщила Госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
"Как проявление приверженности принципам гуманизма Азербайджанская Республика при посредничестве ЕС 19 декабря передала Армении 10 армянских военнослужащих. Переданные лица были задержаны при пресечении провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении госграницы", — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ноябре. В Минобороны Армении обвиняли Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждали, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. Армения попросила РФ о защите её территорий. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.
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