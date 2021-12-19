МВД назвало причину сбоя в работе информационных ресурсов

"Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой" , — говорится в сообщении.

Как уже писал Лайф, сбой произошёл в работе информационной системы ГИБДД накануне. Проблема, в частности, затронула регистрационно-экзаменационные подразделения в разных регионах страны. Из-за неполадок было приостановлено оказание через порталы услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских прав, а также ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.