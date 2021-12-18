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Сбой произошёл в работе информационной системы ГИБДД

Проблема, в частности, затронула регистрационно-экзаменационные подразделения в разных регионах страны.

18 декабря, 09:21

© ТАСС / Михаил Джапаридзе

В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошёл сбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас неполадки устраняют, однако не уточняется, в какие сроки система может снова заработать. Проблема затронула межрайонные регистрационно-экзаменационные отделения ГИБДД в разных регионах. В частности, о трудностях сообщили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Подмосковье, а также в Свердловской области.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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