Финансист Шульгин назвал три валюты, которым не грозит девальвация

Доллар США остаётся доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов его индекс к корзине основных денежных единиц мира довольно редко рос или падал более чем на 10% по итогам года. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" в беседе с агентством "Прайм".

"Если под девальвацией понимать обесценивание валюты против доллара США, который был и остаётся самой популярной резервной валютой в мире, то история показывает, что за период с 1970-х годов наиболее стойкими к девальвации были швейцарский франк (укрепился к доллару с 1970 года на 78%), японская иена (+68%), датская крона (+12%)", — отметил финансист.

Он подчеркнул, что историческая оценка изменения курса доллара к франку, иене и датской кроне показывает, что с начала 2000-х годов волатильность заметно снизилась.