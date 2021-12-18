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Финансист Шульгин назвал три валюты, которым не грозит девальвация

Историческая оценка изменения курса доллара к этим денежным единицам показывает, что с начала 2000-х годов волатильность заметно снизилась.

18 декабря, 09:12
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© Pixabay

Доллар США остаётся доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов его индекс к корзине основных денежных единиц мира довольно редко рос или падал более чем на 10% по итогам года. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" в беседе с агентством "Прайм".

"Если под девальвацией понимать обесценивание валюты против доллара США, который был и остаётся самой популярной резервной валютой в мире, то история показывает, что за период с 1970-х годов наиболее стойкими к девальвации были швейцарский франк (укрепился к доллару с 1970 года на 78%), японская иена (+68%), датская крона (+12%)", — отметил финансист.

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Он подчеркнул, что историческая оценка изменения курса доллара к франку, иене и датской кроне показывает, что с начала 2000-х годов волатильность заметно снизилась.

Ранее Шульгин назвал перспективы и риски курса доллара в 2022 году. Как позитивные, так и негативные ожидания могут качнуть валюту в разных направлениях, убеждён аналитик.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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