Эксперт Малышев рассказал, когда стоимость биткоина достигнет своего пика

В течение ближайших трёх – шести лет стоимость биткоина достигнет своего пика. Она будет варьироваться в диапазоне 150–500 тысяч долларов. Однако при этом цифровая криптовалюта будет постепенно терять своё доминирующее положение на рынке, считает глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев.

"На графике видно, что доля биткоина составит 1/10 рынка через недолгие пять – семь лет. Однако исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше", — отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".

По мнению Малышева, биткоин проиграет в долгосрочной перспективе, так как потребляет слишком большое количество энергии. В настоящее время в мире есть только 22 страны, которые жгут больше электричества, чем эта крипта. К тому же, добавил эксперт, биткоин — это лишь пробная концепция блокчейна, потому он не может похвастаться способностью к быстрым и энергоэффективным вычислениям.