Глава МИД Турции отметил вклад посла Карлова в отношения Москвы и Анкары

Трагическая гибель посла России в Анкаре Андрея Карлова опечалила не только российский народ, но и турецкий. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поделился воспоминаниями о нём в его пятую годовщину смерти. Он назвал Карлова "опытным и уважаемым" дипломатом, а также подчеркнул его неоценимый вклад в развитие отношений между странами.

"Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", — сказал Чавушоглу в интервью РИА "Новости".

Турецкий министр также напомнил, что принял участие в траурной церемонии в московском аэропорту Внуково вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым, когда тело Карлова доставили на родину из Турции.