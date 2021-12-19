Глава МИД Турции отметил вклад посла Карлова в отношения Москвы и Анкары
Министр почтил память российского дипломата в пятую годовщину его гибели в Анкаре.
Андрей Карлов © ТАСС / АР / Burhan Ozbilici
Трагическая гибель посла России в Анкаре Андрея Карлова опечалила не только российский народ, но и турецкий. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поделился воспоминаниями о нём в его пятую годовщину смерти. Он назвал Карлова "опытным и уважаемым" дипломатом, а также подчеркнул его неоценимый вклад в развитие отношений между странами.
"Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", — сказал Чавушоглу в интервью РИА "Новости".
Турецкий министр также напомнил, что принял участие в траурной церемонии в московском аэропорту Внуково вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым, когда тело Карлова доставили на родину из Турции.
Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки. Нападавшим был сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали во время задержания. Позже суд Турции приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению по делу Карлова. Ещё восемь человек получили разные тюремные сроки. А Владимир Путин присвоил дипломату звание Героя России посмертно.
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