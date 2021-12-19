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Глава МИД Турции отметил вклад посла Карлова в отношения Москвы и Анкары

Министр почтил память российского дипломата в пятую годовщину его гибели в Анкаре.

19 декабря, 08:31
<p>Андрей Карлов © ТАСС / АР / Burhan Ozbilici</p>

Андрей Карлов © ТАСС / АР / Burhan Ozbilici

Трагическая гибель посла России в Анкаре Андрея Карлова опечалила не только российский народ, но и турецкий. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поделился воспоминаниями о нём в его пятую годовщину смерти. Он назвал Карлова "опытным и уважаемым" дипломатом, а также подчеркнул его неоценимый вклад в развитие отношений между странами.

"Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", — сказал Чавушоглу в интервью РИА "Новости".

Турецкий министр также напомнил, что принял участие в траурной церемонии в московском аэропорту Внуково вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым, когда тело Карлова доставили на родину из Турции.

Глава МИД Турции Чавушоглу: Москва и Анкара обошли "ловушку" после убийства посла Карлова

Глава МИД Турции Чавушоглу: Москва и Анкара обошли "ловушку" после убийства посла Карлова

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки. Нападавшим был сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали во время задержания. Позже суд Турции приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению по делу Карлова. Ещё восемь человек получили разные тюремные сроки. А Владимир Путин присвоил дипломату звание Героя России посмертно.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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