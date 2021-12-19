Facebook погасил штрафы на 17 млн рублей за неудаление запрещённого в РФ контента
Исполнительное производство в отношении американской компании было прекращено.
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Компания "Фейсбук" выплатила штрафы в размере 17 миллионов рублей, наложенные за отказ удалять запрещённый контент. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Уточняется, что в связи с погашением задолженности исполнительное производство в отношении американской компании было прекращено.
Напомним, американские компании продолжают получать штрафы за отказ удалять запрещённый контент. Ранее по этой причине Twitter в очередной раз оштрафовали на 10 миллионов рублей, в общей сложности соцсеть должна выплатить 55 миллионов рублей. До этого за неудаление запрещённого контента суд в Москве оштрафовал Google на 14 миллионов рублей. При этом ранее по аналогичному иску компанию обязали выплатить ещё пять миллионов.
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