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Facebook погасил штрафы на 17 млн рублей за неудаление запрещённого в РФ контента

Исполнительное производство в отношении американской компании было прекращено.

19 декабря, 08:41
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Компания "Фейсбук" выплатила штрафы в размере 17 миллионов рублей, наложенные за отказ удалять запрещённый контент. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Уточняется, что в связи с погашением задолженности исполнительное производство в отношении американской компании было прекращено.

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Напомним, американские компании продолжают получать штрафы за отказ удалять запрещённый контент. Ранее по этой причине Twitter в очередной раз оштрафовали на 10 миллионов рублей, в общей сложности соцсеть должна выплатить 55 миллионов рублей. До этого за неудаление запрещённого контента суд в Москве оштрафовал Google на 14 миллионов рублей. При этом ранее по аналогичному иску компанию обязали выплатить ещё пять миллионов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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