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В Китае четыре человека погибли при обрушении участка скоростной трассы

Причина инцидента пока не установлена, на данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий.

19 декабря, 08:49

Фото © Christian Junker | Photography

В провинции Хубэй в Центральном Китае обрушился участок скоростной трассы, в результате погибло четыре человека, ещё восемь получили травмы разной степени тяжести, сообщает Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошёл в городе Эчжоу в субботу в 15:36 по местному времени (10:36 мск). 500-метровый участок моста скоростной автотрассы, стоящий на железобетонных опорах, повернулся почти на 90 градусов и упал на расположенную под ним дорогу. В результате происшествия с моста упало три грузовика, раздавлен один легковой автомобиль, который в момент обрушения проезжал под мостом. Причина обрушения пока не установлена, на данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий, ведётся расследование причин инцидента.

Ранее Лайф писал, что шесть человек погибли в результате обрушения склада Amazon в Иллинойсе.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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