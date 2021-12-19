В Китае четыре человека погибли при обрушении участка скоростной трассы
Причина инцидента пока не установлена, на данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий.
В провинции Хубэй в Центральном Китае обрушился участок скоростной трассы, в результате погибло четыре человека, ещё восемь получили травмы разной степени тяжести, сообщает Центральное телевидение КНР.
湖北黃石至武漢高速公路的橋垮了，目前傷亡未知。— 默默 (@zixinho17) December 18, 2021
PS：是貨車超重了還是風太大呢？具體原因等新華社通稿！ pic.twitter.com/SgVOHg03rq
Инцидент произошёл в городе Эчжоу в субботу в 15:36 по местному времени (10:36 мск). 500-метровый участок моста скоростной автотрассы, стоящий на железобетонных опорах, повернулся почти на 90 градусов и упал на расположенную под ним дорогу. В результате происшествия с моста упало три грузовика, раздавлен один легковой автомобиль, который в момент обрушения проезжал под мостом. Причина обрушения пока не установлена, на данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий, ведётся расследование причин инцидента.
Ранее Лайф писал, что шесть человек погибли в результате обрушения склада Amazon в Иллинойсе.
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