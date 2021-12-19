В Китае четыре человека погибли при обрушении участка скоростной трассы

Инцидент произошёл в городе Эчжоу в субботу в 15:36 по местному времени (10:36 мск). 500-метровый участок моста скоростной автотрассы, стоящий на железобетонных опорах, повернулся почти на 90 градусов и упал на расположенную под ним дорогу. В результате происшествия с моста упало три грузовика, раздавлен один легковой автомобиль, который в момент обрушения проезжал под мостом. Причина обрушения пока не установлена, на данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий, ведётся расследование причин инцидента.