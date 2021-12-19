Мигранты раскрыли схему их переброски с белорусско-польской границы в Германию
Сейчас они находятся в распределительном центре и ждут, когда им подтвердят статус беженца.
Скриншот из видео с белорусско-польской границы © LIFE
Двое беженцев, которые были на белорусско-польской границе в разгар миграционного конфликта, рассказали, как пробрались через силовиков и попали в страну своей мечты — Германию.
По словам Матина и его друга Кейсера (имя изменено), турфирма, которой они заплатили ещё в Ираке, доставила их и 60–70 других мигрантов к границе между Белоруссией и Польшей. Там белорусские пограничники пропустили их в нейтральную зону. В течение нескольких дней беженцы скитались по лесам без еды, пытаясь проникнуть в страну, но в последний день их "накрыли".
"Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и ещё девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу. Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта", — сказал Кейсер РБК.
В Польше мужчины пробыли ещё несколько дней, ожидая обещанную турфирмой машину. Она доставила мигрантов во Франкфурт-на-Майне, где вскоре их задержала местная полиция и отправила в миграционный центр. Сейчас Матин и Кейсер уже неделю находятся в распределительном центре для беженцев и просителей убежища. Мужчины ждут, когда им подтвердят статус беженца и они смогут рассчитывать на получение комнаты в общежитии или квартиры, а также расширенного временного разрешения на проживание.
Напомним, миграционный конфликт на белорусско-польской границе начал разворачиваться утром 8 ноября. Тогда из Белоруссии в сторону Польши направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. С начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев. Большинство мигрантов в настоящее время находятся в белорусском логистическом центре Брузги. Недавно они устроили там стихийный митинг и призвали пустить их в Европу.
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