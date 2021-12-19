Мигранты раскрыли схему их переброски с белорусско-польской границы в Германию

Двое беженцев, которые были на белорусско-польской границе в разгар миграционного конфликта, рассказали, как пробрались через силовиков и попали в страну своей мечты — Германию.

По словам Матина и его друга Кейсера (имя изменено), турфирма, которой они заплатили ещё в Ираке, доставила их и 60–70 других мигрантов к границе между Белоруссией и Польшей. Там белорусские пограничники пропустили их в нейтральную зону. В течение нескольких дней беженцы скитались по лесам без еды, пытаясь проникнуть в страну, но в последний день их "накрыли".

"Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и ещё девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу. Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта", — сказал Кейсер РБК.

В Польше мужчины пробыли ещё несколько дней, ожидая обещанную турфирмой машину. Она доставила мигрантов во Франкфурт-на-Майне, где вскоре их задержала местная полиция и отправила в миграционный центр. Сейчас Матин и Кейсер уже неделю находятся в распределительном центре для беженцев и просителей убежища. Мужчины ждут, когда им подтвердят статус беженца и они смогут рассчитывать на получение комнаты в общежитии или квартиры, а также расширенного временного разрешения на проживание.