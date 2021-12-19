Порошенко призвал Киев первым реагировать на предложения Москвы о гарантиях безопасности

Власти Украины должны первыми реагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности в Европе, считает бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко. Об этом политик написал в своём Facebook.

"Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев — самым первым", — говорится в сообщении.

Экс-президент Украины считает, что "кремлёвские прихоти гарантий безопасности" выходят далеко за рамки двусторонних отношений США и России и напрямую затрагивают национальные интересы большинства государств ЕС "именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром".

"Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах. Сегодня решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт её развития", — сказал он.

Политик считает, что "Крым и Донбасс должны быть возвращены Украине, Приднестровье — Молдове, Абхазия и Южная Осетия — Грузии", а "Украина, Грузия и Молдова должны занять свои законные места в европейских и евроатлантических интеграционных структурах". Только после этого, по мнению Порошенко, должны иметь место любые переговоры о гарантиях безопасности с Москвой.