Министр обороны Украины Резников попросил у НАТО наступательное вооружение

Киев хочет получать от западных партнёров не только оборонительное, но и наступательное вооружение, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников на брифинге по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

По словам главы Минобороны, если правительство Дании займёт жёсткую позицию и станет контактировать с партнёрами, в том числе из стран НАТО и Европейского союза (ЕС), и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит "агрессора" и он не пойдёт в наступление.

"Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного", — подчеркнул Резников, добавив, что против России надо ввести экономические и политические санкции.

Глава Минобороны также заявил, что не исключает вероятность нападения России на Украину, однако добавил, что сейчас "большой угрозы нет, но в случае продолжения эскалации она может сохраняться".

"Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот", — попросил министр обороны.