Режиссёр фильма "Мы из будущего" Андрей Малюков умер от коронавируса

Создатель фильмов "Мы из будущего" и "В зоне особого внимания" народный артист России Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет, сообщила в Facebook его двоюродная сестра, актриса и режиссёр Наталья Бондарчук.

"Сегодня ушёл из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ Андрей Малюков. Наши мамы — родные сёстры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман", — написала она.

Бондарчук уточнила, что артист тяжело болел на протяжении двух лет, но унёс его из жизни коронавирус. Актриса добавила, что из-за ситуации с пандемией коронавируса прощание с режиссёром проводиться не будет. Место похорон пока не определено.

В 1974 году Малюков прославился благодаря своему дебютному фильму "В зоне особого внимания", а в 1981-м снял первый в СССР фильм-катастрофу "34-й скорый". Лучшими фильмами кинорежиссёра стали картины "Мы из будущего", "Я — русский солдат", а также сериалы "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота" и "Остаться в живых".