В Энгельсе подростки угнали "десятку" и разбили её о фонарный столб

В Саратовской области подростки угнали автомобиль и врезались на нём в столб. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА "Взгляд-инфо".

Авария произошла сегодня вечером в городе Энгельсе. На улице Будочной 16-летний юноша за рулём автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и протаранил мачту освещения. Всего в машине оказалось пятеро подростков, троим из которых понадобилась госпитализация. Как сообщили в местном Минздраве, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.