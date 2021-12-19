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В Энгельсе подростки угнали "десятку" и разбили её о фонарный столб

В результате троих из пятерых несовершеннолетних госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

19 декабря, 15:11

Разбитый автомобиль, который угнали подростки. © chpsaratov.ru

В Саратовской области подростки угнали автомобиль и врезались на нём в столб. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА "Взгляд-инфо".

Авария произошла сегодня вечером в городе Энгельсе. На улице Будочной 16-летний юноша за рулём автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и протаранил мачту освещения. Всего в машине оказалось пятеро подростков, троим из которых понадобилась госпитализация. Как сообщили в местном Минздраве, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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