В Энгельсе подростки угнали "десятку" и разбили её о фонарный столб
В результате троих из пятерых несовершеннолетних госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Разбитый автомобиль, который угнали подростки. © chpsaratov.ru
В Саратовской области подростки угнали автомобиль и врезались на нём в столб. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА "Взгляд-инфо".
Авария произошла сегодня вечером в городе Энгельсе. На улице Будочной 16-летний юноша за рулём автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и протаранил мачту освещения. Всего в машине оказалось пятеро подростков, троим из которых понадобилась госпитализация. Как сообщили в местном Минздраве, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Химках подростки угнали автомобиль каршеринга, который арендовал другой пользователь.
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