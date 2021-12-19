Около 130 горняков эвакуируют из шахты имени Рубана в Кузбассе из-за пожара

На угольной шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошёл пожар. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

По предварительной информации, возгорание произошло в недействующей штольне. По словам собеседника Лайфа, на поверхность поднимаются 128 горняков. В настоящее время информации о пострадавших в результате ЧП нет. При этом, по данным источника ТАСС, возгорание не обнаружено.