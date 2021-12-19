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Около 130 горняков эвакуируют из шахты имени Рубана в Кузбассе из-за пожара

В настоящее время информации о пострадавших в результате ЧП нет.

19 декабря, 15:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На угольной шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошёл пожар. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

По предварительной информации, возгорание произошло в недействующей штольне. По словам собеседника Лайфа, на поверхность поднимаются 128 горняков. В настоящее время информации о пострадавших в результате ЧП нет. При этом, по данным источника ТАСС, возгорание не обнаружено.

"Возгорания нет. Сработали датчики температуры и угарного газа", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что в конце ноября трагедией закончился пожар на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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