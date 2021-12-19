Политолог Лейрос предрёк Украине поражение в "тайной войне" с Россией
По его мнению, Киев является инструментом в руках Североатлантического альянса, но власти Незалежной до сих пор этого не осознали.
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Бразильский политолог Лукас Лейрос считает, что Украина рискует остаться без поддержки НАТО, устраивая провокации в отношении России. Об этом он написал в статье для портала InfoBrics.
"НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев всё чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными", — пояснил Лейрос.
По его мнению, Киев является инструментом в руках Североатлантического альянса, но власти Украины до сих пор этого не осознали, потому что Запад дарит им ощущение безопасности и толкает на всё более активные действия в "тайной войне".
Он также отметил, что историю Незалежной с 2014 года по настоящее время можно описать словом "провокация". При этом в материале подчёркивается, что Россия на украинский казус белли не ведётся и старается регулировать дела мирно.
Ранее Лайф писал, что министр обороны Украины Резников попросил у НАТО наступательное вооружение. Он подчеркнул, что не исключает вероятность нападения Москвы на Киев, но признал, что сейчас "большой угрозы нет".
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