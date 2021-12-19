Латыпов стал 12-м в масс-старте и упустил шанс стать лидером Кубка мира по биатлону

Россиянин Эдуард Латыпов занял 12-е место в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Победу одержал представитель Франции Эмильен Жаклен. Его соотечественник — Кантен Фийон Майе — занял второе место. Третьим к финишу пришёл норвежец Тарьей Бё. Добавим, что Латыпов по ходу гонки допустил три промаха и проиграл победителю около 50 секунд.