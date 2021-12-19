Латыпов стал 12-м в масс-старте и упустил шанс стать лидером Кубка мира по биатлону
На первых двух строчках хозяева этапа — Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе.
Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / ЕРА / FREDRIK SANDBERG
Россиянин Эдуард Латыпов занял 12-е место в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Победу одержал представитель Франции Эмильен Жаклен. Его соотечественник — Кантен Фийон Майе — занял второе место. Третьим к финишу пришёл норвежец Тарьей Бё. Добавим, что Латыпов по ходу гонки допустил три промаха и проиграл победителю около 50 секунд.
Остальные россияне оказались в таблице ещё ниже: Александр Логинов — 15-й, Александр Поварницын — 22-й, Карим Халили и Даниил Серохвостов заняли соседние, 25-е и 26-е места соответственно.
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