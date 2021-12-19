МИД Турции считает преждевременным признание правительства талибов в Афганистане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает преждевременным признание правительства "Талибана"* в Афганистане. Об этом он заявил в Исламабаде по итогам встречи глав МИД стран – членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану. Трансляция также велась в его аккаунте в "Твиттере".

"В повестку дня признание "Талибана" ещё не вошло. И "Талибан" тоже понимает, что это пока рано. От нас были некоторые запросы, однако это не значит нашего признания", — сказал Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что Анкара советует правительству талибов стать инклюзивным по этническим и политическим вопросам, уделяя внимание, в частности, правам женщин и обучению девочек. Данные рекомендации вошли в документы, которые были приняты по итогам встречи глав МИД стран – членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану.

Ранее Лайф писал, что Афганистан назначил нового исполняющего обязанности представителя страны при ООН. Отмечается, что теперь представительство государства продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством организации и странами-членами.