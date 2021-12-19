"Взрослые дяди работают": Американские сенаторы разругались из-за "Северного потока – 2"
По мнению политических деятелей, Тед Круз, разработавший санкции против российского газопровода, саботирует интересы страны.
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В США конгрессмен Эрик Сволвелл поругался с республиканцем Тедом Крузом из-за голосования по поводу введения санкций против "Северного потока – 2". Поводом для конфликта политиков также послужило то, что Круз попытался затормозить утверждение номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе.
"Это. Не. Демократия. Тед Круз в меньшинстве. Какого чёрта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?" — возмутился Сволвелл в своём аккаунте в "Твиттере".
В ответ Круз снисходительно и иронично написал оппоненту: "Тише, мальчик. Взрослые дяди работают". К конфликту подключились и другие политические и общественные деятели. Некоторые из них поддержали Сволвелла, обвинив Круза в том, что он саботирует интересы страны.
Напомним, Сенат США согласился рассмотреть санкции против "Северного потока – 2" до 14 января. Соответствующий законопроект подготовил сенатор Тед Круз, который пообещал взамен его принятия перестать блокировать утверждение кандидатов на некоторые госпосты.
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