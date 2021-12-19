В США конгрессмен Эрик Сволвелл поругался с республиканцем Тедом Крузом из-за голосования по поводу введения санкций против "Северного потока – 2". Поводом для конфликта политиков также послужило то, что Круз попытался затормозить утверждение номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе.

"Это. Не. Демократия. Тед Круз в меньшинстве. Какого чёрта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?" — возмутился Сволвелл в своём аккаунте в "Твиттере".

В ответ Круз снисходительно и иронично написал оппоненту: "Тише, мальчик. Взрослые дяди работают". К конфликту подключились и другие политические и общественные деятели. Некоторые из них поддержали Сволвелла, обвинив Круза в том, что он саботирует интересы страны.