НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин направил приветствие участникам фестиваля бардовской песни "Покровский собор"

Он отметил, что темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви в песнях этого жанра никого не оставляют равнодушным.

19 декабря, 15:56
<p>Кадр из видео © VK / <a href="https://vk.com/pokrovfest_1103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фестиваль авторской песни "Покровский собор"</a></p>

Кадр из видео © VK / Фестиваль авторской песни "Покровский собор"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго всероссийского фестиваля "Покровский собор" и назвал песни этого жанра искренними и идущими от сердца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренние, идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место, никого не оставляют равнодушным. Это убедительно подтверждает и ваш фестиваль, объединивший большое число участников из многих регионов России", — говорится в сообщении главы государства.

Путин выразил уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником дружбы и творческого общения, а также подарит его участникам возможность продемонстрировать своё исполнительское мастерство. Президент пожелал участникам фестиваля успехов.

Собянин заверил, что новогодние ярмарки и катки в Москве будут работать зимой

Собянин заверил, что новогодние ярмарки и катки в Москве будут работать зимой

Ранее первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил премьеру первого детского иммерсивного мюзикла ZUMER. Он отметил, что кто-то из детей наверняка выберет в качестве профессии творчество, ведь все ребята невероятно талантливые.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1