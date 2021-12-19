Путин направил приветствие участникам фестиваля бардовской песни "Покровский собор"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго всероссийского фестиваля "Покровский собор" и назвал песни этого жанра искренними и идущими от сердца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренние, идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место, никого не оставляют равнодушным. Это убедительно подтверждает и ваш фестиваль, объединивший большое число участников из многих регионов России", — говорится в сообщении главы государства.

Путин выразил уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником дружбы и творческого общения, а также подарит его участникам возможность продемонстрировать своё исполнительское мастерство. Президент пожелал участникам фестиваля успехов.