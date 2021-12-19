Путин направил приветствие участникам фестиваля бардовской песни "Покровский собор"
Он отметил, что темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви в песнях этого жанра никого не оставляют равнодушным.
Кадр из видео © VK / Фестиваль авторской песни "Покровский собор"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго всероссийского фестиваля "Покровский собор" и назвал песни этого жанра искренними и идущими от сердца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Искренние, идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место, никого не оставляют равнодушным. Это убедительно подтверждает и ваш фестиваль, объединивший большое число участников из многих регионов России", — говорится в сообщении главы государства.
Путин выразил уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником дружбы и творческого общения, а также подарит его участникам возможность продемонстрировать своё исполнительское мастерство. Президент пожелал участникам фестиваля успехов.
Ранее первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил премьеру первого детского иммерсивного мюзикла ZUMER. Он отметил, что кто-то из детей наверняка выберет в качестве профессии творчество, ведь все ребята невероятно талантливые.
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