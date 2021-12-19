Грушко назвал определяющим голос США в НАТО по требованиям РФ о гарантиях безопасности

Позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает", — подчеркнул Грушко.

По словам замглавы МИД, ключевым элементом является стратегический разговор с США. Более того, у Москвы готова переговорная команда, которая в любой момент готова начать предметную работу по тексту того проекта соглашения, которое государство передало американцам. Речь идёт о двустороннем соглашении, которое имеет ключевой характер. Он отметил, что это ось, на которую могут нанизываться другие договорённости, и нужно исходить из того, как договаривались президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин о том, что страны вступят в диалог по всем этим вопросам, связанным со взаимными озабоченностями.

Он также указал на то, что НАТО не контактировало с Москвой в ответ на российские предложения о гарантиях безопасности. Предложения России о гарантиях безопасности не содержат никакой скрытой повестки, Москва хочет прямого разговора, заявил Александр Грушко.

"Да нет, они как раз составлены таким образом, чтобы всё было абсолютно понятно. Нас критикуют за то, что они очень откровенные. Но мы исходим из того, что сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намёки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами — это просто не работает, что надо просто сесть и поговорить. Вот наши интересы", — сказал Грушко журналистам.