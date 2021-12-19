Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

По факту срабатывания датчиков на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе началась проверка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", — говорится в сообщении.