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Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

Из-за сообщений о возгорании на поверхность вывели 120 горняков. По предварительным данным, аварийная ситуация произошла из-за нагревания угольного пласта.

19 декабря, 16:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

По факту срабатывания датчиков на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе началась проверка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", — говорится в сообщении.

Горные работы на шахте были остановлены из-за аварийной ситуации. В компании пояснили, что вентиляция там работает в нормальном режиме, газовая обстановка в норме.

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Ранее сообщалось, что на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошло возгорание. Как писал Лайф, оттуда на поверхность вывели 120 горняков. По предварительным данным, аварийная ситуация произошла из-за нагревания угольного пласта.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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