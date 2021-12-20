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Руслан Проводников победил Али Багаутинова раздельным решением судей и завершил карьеру

Поединок проходил по правилам бокса в рамках бойцовского благотворительного вечера. После боя Проводников отказался от своего гонорара, заявив, что эти деньги пойдут "на доброе дело".

19 декабря, 21:19
<p>Руслан Проводников и Али Багаутинов © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Руслан Проводников и Али Багаутинов © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр, экс-чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников победил своего соотечественника — бойца смешанных единоборств Али Багаутинова — на турнире Open Fighting Championship. Поединок состоялся на "ВТБ-арене" в Москве.

Проводников одержал победу раздельным решением судей (49–46, 48–47,47–48). Бой прошёл по правилам бокса (пять раундов по три минуты) в рамках бойцовского благотворительного вечера.

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После поединка Проводников заявил, что отказался от своего гонорара. Он отметил, что эти деньги пойдут на доброе дело. Кроме того, боксёр объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг", — сказал Проводников журналистам.

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Руслану Проводникову 37 лет, он провёл 30 боёв в профессиональном боксе, одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. До боя с Багаутиновым он не выходил на ринг с июня 2016 года.

Али Багаутинову 36 лет, он является бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в его активе 21 победа и семь поражений в ММА.

Ранее сообщалось, что российский боец Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма. Этим титулом он владеет с 2017 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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