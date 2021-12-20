Руслан Проводников победил Али Багаутинова раздельным решением судей и завершил карьеру
Поединок проходил по правилам бокса в рамках бойцовского благотворительного вечера. После боя Проводников отказался от своего гонорара, заявив, что эти деньги пойдут "на доброе дело".
Руслан Проводников и Али Багаутинов © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боксёр, экс-чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников победил своего соотечественника — бойца смешанных единоборств Али Багаутинова — на турнире Open Fighting Championship. Поединок состоялся на "ВТБ-арене" в Москве.
Проводников одержал победу раздельным решением судей (49–46, 48–47,47–48). Бой прошёл по правилам бокса (пять раундов по три минуты) в рамках бойцовского благотворительного вечера.
После поединка Проводников заявил, что отказался от своего гонорара. Он отметил, что эти деньги пойдут на доброе дело. Кроме того, боксёр объявил о завершении профессиональной карьеры.
"Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг", — сказал Проводников журналистам.
Руслану Проводникову 37 лет, он провёл 30 боёв в профессиональном боксе, одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. До боя с Багаутиновым он не выходил на ринг с июня 2016 года.
Али Багаутинову 36 лет, он является бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в его активе 21 победа и семь поражений в ММА.
Ранее сообщалось, что российский боец Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма. Этим титулом он владеет с 2017 года.
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