Руслан Проводников победил Али Багаутинова раздельным решением судей и завершил карьеру

Российский боксёр, экс-чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников победил своего соотечественника — бойца смешанных единоборств Али Багаутинова — на турнире Open Fighting Championship. Поединок состоялся на "ВТБ-арене" в Москве.

Проводников одержал победу раздельным решением судей (49–46, 48–47,47–48). Бой прошёл по правилам бокса (пять раундов по три минуты) в рамках бойцовского благотворительного вечера.

После поединка Проводников заявил, что отказался от своего гонорара. Он отметил, что эти деньги пойдут на доброе дело. Кроме того, боксёр объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Сегодня я делаю подарок своей команде. Я вешаю перчатки на гвоздь, я оставляю ринг", — сказал Проводников журналистам.

Руслану Проводникову 37 лет, он провёл 30 боёв в профессиональном боксе, одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. До боя с Багаутиновым он не выходил на ринг с июня 2016 года.

Али Багаутинову 36 лет, он является бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в его активе 21 победа и семь поражений в ММА.