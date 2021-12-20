Тревога перед Олимпиадой: Как сборная России по хоккею опозорила великую форму команды СССР Подшефные Алексея Жамнова максимально серьёзно настраивались на турнир и хотели одолеть в нём всех соперников, а в итоге завершили его лишь на втором месте. 19 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Российские хоккейные болельщики изрядно соскучились по большим победам своей любимой сборной. "Красная машина" в последнее время совсем не балует радостными результатами, к великому сожалению. Надежда была на домашний этап Евротура — Кубок Первого канала. Начав его изумительно, наши хоккеисты неожиданно проиграли турнир в самом его конце. Хотя ставки делались на него приличные.

Позвали Канаду, надели форму сборной СССР

К слову, Кубок Первого канала проходил в те самые дни, когда наша страна празднует 75-летие отечественного хоккея. Великого, яркого, с богатыми традициями. Одна из таковых — побеждать в знаковые даты, особенно на родном льду. А если юбилей у кого-то ещё, то желательно испортить праздник сопернику, как, например, в год столетия канадского хоккея на их домашнем чемпионате мира 2008 года.

Особый антураж мероприятию добавили два приятных для российских болельщиков факта. Первый — приглашение грозной сборной Канады. Оговоримся сразу, речи не шло о каком-то суперсоставе "кленовых". Скорее, просто присутствие главного раздражителя, матчи с которым могут украсить любой турнир, будь то чемпионат мира или гораздо менее статусная история.

Второй фактор — великая советская форма, которую надели наши хоккеисты. На первую игру с Канадой, к примеру, образца 1956 года. Того самого, в котором сборная СССР одержала первую победу на Олимпийских играх и положила начало славным традициям нашего хоккея. Второй комплект — белый — и вовсе по образцу сборной 1964–1968 годов. Той самой, которую принято считать непобедимой, взявшей сразу два золота Олимпийских игр — в Инсбруке и Гренобле.

Проигрывать в таких условиях, казалось, наша дружина просто не имеет права. Не только болельщики, но и ветераны хоккея, что называется, просто не поймут. Однако огорчает не только факт итогового поражения, а то, как именно это произошло.

Фатальная ошибка Жамнова и его тренерского штаба

Во-первых, заметим, что из-за приглашения Канады на турнир многие просто запутались в его регламенте и правилах. Казалось, что матч с финнами уже ничего не решает и после трёх побед мы — победители Кубка Первого канала. Однако влияло на итоговое положение команд их количество побед в процентном соотношении.

Матч с финнами вышел для наших самым сложным. После Канады, Швеции и Чехии, где мы взяли три победы из трёх возможных, болельщики ждали четвёртую викторию. Ещё и в форме непобедимой советской команды. А на деле — сложнейшая встреча с командой, с которой легко не бывает никогда.

Отдельного внимания достоин гол, который мы пропустили в овертайме. К слову, он и стал решающим. Алексей Жамнов, видимо, подсмотрел или впрямую послушал Сергея Фёдорова и несколько раз снимал вратаря в овертайме. К слову, Фёдоров так делает в ЦСКА. И всё бы ничего, пока это не приносило ничего опасного. Хотя сомнительный риск. Получить ведь можно куда сильнее. Так и вышло.

До конца оставалось меньше минуты, когда суоми улетели на пустые ворота. Маннинен даже бросать не стал, его просто сбил Войнов. По правилам фол против игрока, убежавшего на пустые ворота, равняется голу. Странная авантюра, которая и ЦСКА-то немного принесла, а нашу сборную и вовсе оставила с носом в домашнем турнире.

— Мы можем твёрдую четвёрку поставить за турнир команде. Хотели победить, конечно. Молодые порадовали здесь. Очень приятно было работать с тренерским штабом, они трудоголики и профессионалы. Приятно видеть, как ребята работают. Я пытался не мешать, — заявил после матча генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

Тревога перед Пекином

Боли добавляет не только факт поражения в форме сборной СССР и на родном льду. Совсем скоро Олимпиада в Пекине, где наши позиции становятся ещё более туманными. С одной стороны, до сих пор неясно, что там будет с игроками из НХЛ. За океаном сейчас бушует ковид, который срывает матчи, а может, и всю регулярку до 1 января. В НХЛ этого не исключают.

Понятно, что сборная России без Овечкина, Панарина, Капризова и других — совершенно иная команда. Плюс ко всему не очень понятно, на что способен тренерский штаб Алексея Жамнова. Даже авантюра по примеру Сергея Фёдорова выглядит странной, и не очень понятно, зачем она нужна была. Особенно если стояла задача победить на домашнем турнире.

— Нет, никакого нагнетания сверху вокруг сборной из-за второго места нет. Была задача победить на Кубке Первого канала, но ещё важнее было для нового штаба отсмотреть ребят. И я доволен всеми кандидатами с этого этапа, — заявил Жамнов журналистам после матча с финнами.

Впрочем, беспокоиться рано. Да, опозорились дома. Но это один этап. Ту же Канаду, даже не основной её состав, мы обыграли. И неважно как. До Пекина есть два месяца, которые тренерский штаб явно потратит на то, чтобы разобрать все ошибки, допущенные в Москве.

Авторы Шамиль Гаджиев