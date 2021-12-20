"Я удивлён, что Большунов отправился в Дрезден. Я не вижу смысла в его участии. Зачем? Я понимаю, что он перенёс операцию, но он мог бы лучше тренироваться, а не ехать в Дрезден. Большунов — лучший, когда он находится в форме. Зачем ему было ехать в Дрезден? Лучше бы активно тренировался и готовился к "Тур де Ски", чтобы выиграть многодневку", — заметил Кершоу.