"Мог бы лучше тренироваться": Канадский лыжник раскритиковал Большунова из-за поездки на этап Кубка мира в Дрезден
Наш соотечественник за два дня занял третье место в командном спринте и не смог пройти квалификацию индивидуального.
Александр Большунов. Фото © ТАСС / ZUMA / Marius Simensen
Чемпион мира по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу раскритиковал российского лыжника Александра Большунова из-за его поездки на этап Кубка мира в немецкий Дрезден. Заявление он сделал в эфире подкаста Faster Skier.
"Я удивлён, что Большунов отправился в Дрезден. Я не вижу смысла в его участии. Зачем? Я понимаю, что он перенёс операцию, но он мог бы лучше тренироваться, а не ехать в Дрезден. Большунов — лучший, когда он находится в форме. Зачем ему было ехать в Дрезден? Лучше бы активно тренировался и готовился к "Тур де Ски", чтобы выиграть многодневку", — заметил Кершоу.
Канадец также подчеркнул, что уже после этапа в Давосе было видно, что Большунов находится не в оптимальной форме, но, несмотря на это, он поехал на немецкий этап. В итоге в Дрездене Большунов не сумел пройти квалификацию личного спринта, а в командном занял третье место вместе с Глебом Ретивых.
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