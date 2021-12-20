Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой в отношениях с Западом и Россией

"Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина (как возможный будущий театр боевых действий) — терпила, по большому счёту", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Россия не собирается нападать на своего соседа, уверен генерал. Поэтому в НАТО Украину никогда не возьмут. По его словам, это нужно было понять давно и не тешить себя иллюзиями. "Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО", — резюмировал Вовк.