Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой в отношениях с Западом и Россией
По его мнению, Незалежную никогда не возьмут в НАТО, потому что никто не собирается на неё нападать.
Василий Вовк. Кадр из видео YouTube / Espreso.TV
Украина занимает незавидное положение на международной арене. США и Запад выясняют отношения с Россией, а Киеву отведена лишь роль "терпилы". Так охарактеризовал статус страны в мировой политике бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.
"Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина (как возможный будущий театр боевых действий) — терпила, по большому счёту", — сказал он в эфире телеканала "Наш".
Россия не собирается нападать на своего соседа, уверен генерал. Поэтому в НАТО Украину никогда не возьмут. По его словам, это нужно было понять давно и не тешить себя иллюзиями. "Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО", — резюмировал Вовк.
Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять Украине, что о членстве в альянсе речь не идёт, рассматриваются лишь варианты развития тесного сотрудничества. Альянс готов продолжать проводить совместные учения с Киевом, направлять своих военных консультантов, а также поставлять оружие. При этом Незалежная хочет получать от западных партнёров не только оборонительное, но и наступательное вооружение.
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