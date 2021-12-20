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Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой в отношениях с Западом и Россией

По его мнению, Незалежную никогда не возьмут в НАТО, потому что никто не собирается на неё нападать.

20 декабря, 08:48
<p><em style="font-style: italic;">Василий Вовк.</em> Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0hZq7PixNfA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Espreso.TV</a></p>

Василий Вовк. Кадр из видео YouTube / Espreso.TV

Украина занимает незавидное положение на международной арене. США и Запад выясняют отношения с Россией, а Киеву отведена лишь роль "терпилы". Так охарактеризовал статус страны в мировой политике бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.

"Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина (как возможный будущий театр боевых действий) — терпила, по большому счёту", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Россия не собирается нападать на своего соседа, уверен генерал. Поэтому в НАТО Украину никогда не возьмут. По его словам, это нужно было понять давно и не тешить себя иллюзиями. "Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО", — резюмировал Вовк.

Россия предложила НАТО принять обязательство о неприсоединении Украины к альянсу

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Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять Украине, что о членстве в альянсе речь не идёт, рассматриваются лишь варианты развития тесного сотрудничества. Альянс готов продолжать проводить совместные учения с Киевом, направлять своих военных консультантов, а также поставлять оружие. При этом Незалежная хочет получать от западных партнёров не только оборонительное, но и наступательное вооружение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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