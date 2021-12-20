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За сутки в России выявили менее 28 000 новых случаев ковида

При этом число выздоровевших после заражения превысило 9 млн человек.

20 декабря, 08:32

© Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За сутки в России выявили 27 022 новых случая коронавируса — это минимум с 6 октября. Также зафиксировано 1019 летальных исходов и 30 059 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2630 случаев за сутки), Петербурге (+1958), Подмосковье (+1935), Красноярском (+642) и Пермском (+619) крае. Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом в РФ. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим ковидом в РФ. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 241 812 человек, умерло — 298 222, выздоровело — 9 014 980.

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При этом ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко не исключил наступления эры "омикрона" в России в январе. По его мнению, новый вариант коронавируса начнёт активно распространяться, постепенно вытесняя чаще встречающийся в стране штамм "дельта".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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