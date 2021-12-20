За сутки в России выявили менее 28 000 новых случаев ковида

За сутки в России выявили 27 022 новых случая коронавируса — это минимум с 6 октября. Также зафиксировано 1019 летальных исходов и 30 059 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2630 случаев за сутки), Петербурге (+1958), Подмосковье (+1935), Красноярском (+642) и Пермском (+619) крае. Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом в РФ. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 241 812 человек, умерло — 298 222, выздоровело — 9 014 980.