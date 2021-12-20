Иммунолог Крючков объяснил разницу между экспресс-тестом на ковид и ПЦР
Также специалист рассказал, в каких случаях экспресс-тестирование может быть востребованным.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Генеральный директор компании "Клиникал экселанс груп", иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik рассказал, в чём отличие экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию от анализа, проведённого с помощью метода ПЦР.
"В отличие от ПЦР-теста, который выявляет фрагменты генетического материала (РНК коронавируса. — Прим. Лайфа), экспресс-тест выявляет фрагменты коронавирусных белков. В данном случае экспресс-тесты имеют большое преимущество, так как они позволяют в течение 30 минут с момента забора образцов получить результат, тогда как при ПЦР-тестировании результата приходится ждать сутки, а бывает, что и три-четыре дня", — сказал Крючков.
Также плюсом экспресс-теста является то, что его можно провести самостоятельно в домашних условиях, добавил иммунолог. При этом он подчеркнул, что экспресс-анализ не заменяет ПЦР-тестирования, а является лишь первым этапом обследования, поэтому при положительном результате необходимо получить его подтверждение с помощью метода ПЦР.
Специалист также рассказал, что наиболее востребованным экспресс-тестирование может быть в тех случаях, когда нужно обследовать людей в пунктах пограничного контроля или же попавших во вспышку инфекционного заболевания на предприятии.
Ранее Роспотребнадзор назвал условие, при котором контактировавшие с больными ковидом должны сдать ПЦР.
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