В России предложили освободить многодетные семьи от пошлины за ряд нотариальных услуг

В России предложили освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного или обоих родителей. С такой инициативой, как пишет RT, выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По её словам, сегодня для вступления в наследство после потери кормильца членам семьи нужно оплатить пошлину за ряд услуг. Среди них: выдача свидетельства о праве на наследство, вскрытие конверта, оглашение завещания, удостоверение доверенностей и так далее. Причём каждый наследник должен уплачивать пошлину отдельно, пояснила Волынец.

"Прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности, освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей", — говорится в письме омбудсмена на имя главы Минтруда РФ.