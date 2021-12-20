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В России предложили освободить многодетные семьи от пошлины за ряд нотариальных услуг

В частности, речь идёт о тех действиях, которые необходимо выполнить родственникам в случае потери кормильца.

20 декабря, 05:41
<p>© ТАСС / Ярослав Чингаев </p>

© ТАСС / Ярослав Чингаев

В России предложили освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного или обоих родителей. С такой инициативой, как пишет RT, выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По её словам, сегодня для вступления в наследство после потери кормильца членам семьи нужно оплатить пошлину за ряд услуг. Среди них: выдача свидетельства о праве на наследство, вскрытие конверта, оглашение завещания, удостоверение доверенностей и так далее. Причём каждый наследник должен уплачивать пошлину отдельно, пояснила Волынец.

"Прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности, освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей", — говорится в письме омбудсмена на имя главы Минтруда РФ.

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Ранее Лайф писал, что в России предложили сделать бесплатным проезд в городском транспорте на территории всей страны для многодетных родителей и их несовершеннолетних детей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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