В России предложили освободить многодетные семьи от пошлины за ряд нотариальных услуг
В частности, речь идёт о тех действиях, которые необходимо выполнить родственникам в случае потери кормильца.
© ТАСС / Ярослав Чингаев
В России предложили освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного или обоих родителей. С такой инициативой, как пишет RT, выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
По её словам, сегодня для вступления в наследство после потери кормильца членам семьи нужно оплатить пошлину за ряд услуг. Среди них: выдача свидетельства о праве на наследство, вскрытие конверта, оглашение завещания, удостоверение доверенностей и так далее. Причём каждый наследник должен уплачивать пошлину отдельно, пояснила Волынец.
"Прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности, освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей", — говорится в письме омбудсмена на имя главы Минтруда РФ.
Ранее Лайф писал, что в России предложили сделать бесплатным проезд в городском транспорте на территории всей страны для многодетных родителей и их несовершеннолетних детей.
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