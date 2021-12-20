"Ошибки может делать абсолютно каждый": Проклова вступилась за дочь Маши Распутиной после скандала с домогательствами брата
По мнению актрисы, девушка не успела самостоятельно пройти отрезок взросления, поскольку её всё время оберегала мать.
Коллаж © LIFE. Актриса Елена Проклова и дочь Маши Распутиной Мария Захарова © ТАСС / Сергей Виноградов, Instagram / _zakharova_m
Актриса Елена Проклова прокомментировала скандал, связанный с младшей дочерью певицы Маши Распутиной Марией Захаровой. Девушка ранее обвинила своего сводного брата Романа в домогательствах, однако мать считает, что она могла приврать. Кроме того, Распутина рассказала, что видела кадры, на которых дочь целует старшего брата.
Также певица призналась, что никогда не разговаривала с дочерью про секс, но учила её быть целомудренной и вступать в отношения только по любви. Как полагает Проклова, Мария не успела самостоятельно пройти отрезок взросления, поскольку её всё время оберегала мать. По мнению актрисы, в 17 лет многие ошибаются. Проклова призвала Распутину поддержать дочь и помочь ей справиться с этим.
"Ошибки может делать абсолютно каждый. Главное — донести до девочки, что ошибка, сделанная один раз, — это ошибка, а ошибка, сделанная дважды, — это поступок", — сказала артистка в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Как сообщал Лайф, в октябре дочь Маши Распутиной заявила, что её домогался брат. Девушка решилась на страшное признание, устав жить в постоянном страхе — ей регулярно приходили угрозы от Романа. Уточнялось, что мужчина приставал к сестре с ранних пор, предлагая познакомить её с половой жизнью. Брат также всегда оскорблял Марию и поднимал на неё руку. Сам Роман отрицает все обвинения, связанные с домогательствами.
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