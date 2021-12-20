Актриса Елена Проклова прокомментировала скандал, связанный с младшей дочерью певицы Маши Распутиной Марией Захаровой. Девушка ранее обвинила своего сводного брата Романа в домогательствах, однако мать считает, что она могла приврать. Кроме того, Распутина рассказала, что видела кадры, на которых дочь целует старшего брата.

Также певица призналась, что никогда не разговаривала с дочерью про секс, но учила её быть целомудренной и вступать в отношения только по любви. Как полагает Проклова, Мария не успела самостоятельно пройти отрезок взросления, поскольку её всё время оберегала мать. По мнению актрисы, в 17 лет многие ошибаются. Проклова призвала Распутину поддержать дочь и помочь ей справиться с этим.

"Ошибки может делать абсолютно каждый. Главное — донести до девочки, что ошибка, сделанная один раз, — это ошибка, а ошибка, сделанная дважды, — это поступок", — сказала артистка в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.